Stichting Amelander Musea wil productielijn voor Amelander wol

De Amelander wol wordt nu nog verwerkt in Duitsland, maar in Roden staat een machine waarmee het ook kan gebeuren, zegt William Beijaard, directeur van de Stichting Amelander Musea. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid op het eiland, want voor de bediening van de machine zijn straks minimaal 2 personen nodig.

Het plan is dat de machine in het najaar kan worden opgehaald en dat het dan in de winter geïnstalleerd wordt in het landbouwmuseum. Met Pasen, wanneer de drukte op het eiland weer toeneemt, zouden ze de eerste wol van de lijn willen halen, zegt Beijaard.

'Van A tot Z'

"Ons idee is ook nog om in het landbouwmuseum een soort middenplein te creëren, dat het ook een soort toeristische bezienswaardigheid wordt", zegt Beijaard. "Ze kunnen er van A tot Z het hele proces doorlopen."