Toch een streep door aangepaste editie Concours Hippique Buitenpost

Vorig jaar ging het evenement ook al niet door. Het bestuur wilde daarom graag dat er dit jaar wel een 67e editie kon worden gehouden. De bedoeling is nu dat er op 3 augustus 2022 weer een Concours Hippique volgt.

Veiligheid voorop

"Helaas vormen de nieuwe coronamaatregelen een te grote uitdaging om in dit tijdsbestek het concours te organiseren. Wij keken er ontzettend naar uit, maar de gezondheid en veiligheid van alle bezoekers staat bij de organisatie voorop," zo laat de organisatie in een verklaring weten.

"Uithuilen en verder"

Voorzitter Tiemen Dolfijn geeft aan dat de risico's niet te overzien zijn op dit moment. "Het draagvlak brokkelt af en de regels worden aangescherpt. We hadden ingeschat dat er zo'n 1.500 mensen zouden komen. Maar we willen hun gezondheid niet in gevaar brengen."

Bovendien vindt Dolfijn dat het ten koste gaat van het evenement. "Je kunt mensen ook niet tegenhouden met het zingen en joelen. Eigenlijk wil je dat ook niet afremmen, dat zou het evenement onwaardig zijn."

Volgens de voorzitter hebben mensen er wel begrip voor. "En ik ben een optimistisch mens, ik blijf positief. Het is uithuilen en direct weer verder."

Continuïteit

De bedoeling met de aangepaste editie was al dat bezoekers hun eigen stoelen mee zouden nemen. de kaartverkoop was online en mensen moesten een corona-toegangsbewijs laten zien om aan te tonen dat ze veilig zijn. Maar nu gaat ook dat dus niet meer door.

Twee weken geleden was de organisatie nog zeer blij dat het leek dat het met de aanpassingen wel kon doorgaan. "We wilden koste wat kost iets doen," zei voorzitter Tiemen Dolfijn toen. Dat zou belangrijk zijn voor de continuïteit: de organisatie vreest anders de aandacht bij deelnemers, eigenaren, publiek, sponsoren en vrijwilligers te verliezen.