Topkok moet dorpscafé Wergea rendabel maken

Het verhaal van het café in Wergea krijgt weer een nieuw hoofdstuk. Een paar jaar geleden waren het elf Wergeasters die besloten om de kroeg op te kopen. Het was een paar jaar eerder failliet gegaan.

Het doel van de elf was om het café te behouden voor Wergea en om te onderzoeken of er meer mogelijk was. De groep maakte een plan voor de bouw van zes appartementen voor de eigen dorpsjeugd, een deel werd omgebouwd tot restaurant (Oan Tafel) en tussendoor runden de mannen de kroeg.

Een dorpscafé runnen is lastig

Maar dat was best een aanslag. De groep, gereduceerd tot tien, werkte doordeweeks. En in het weekend moesten ze de boel opknappen en bardiensten draaien. De cijfers zijn zwart, maar duidelijk werd dat een dorpscafé geen lang leven beschoren is.