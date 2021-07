Lifeguards weer paraat op Waddeneilanden: KNRM creatief in coronatijd

Volgens Enno de Haan van de KNRM werd het met corona wel spannender of er genoeg lifeguards waren om alle posten te bezetten. "Maar vooralsnog hebben we genoeg. Er zijn elke dag 31 mensen aan het werk op de Waddeneilanden. We hopen dat het zo blijft."

Bij sollicitaties wordt een ervaren lifeguard gekoppeld aan een sollicitant, om te zien of het goede kandidaten zijn. De lifeguards moeten ministens 400 meter in 8 minuten kunnen zwemmen. In een examen doen zij dan ook een zwemtest.

Posten gescheiden

De KNRM probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de coronamaatregelen, zegt De Haan. "De lifeguards die op een post onderling werken, kunnen geen anderhalve meter afstand houden op zo'n werkplek. Maar de lifeguards van de verschillende posten houden we gescheiden. Dus mocht er op één post een besmetting zijn en mensen in quarantaine moeten, dat dat niet betekent dat een andere post meteen in quarantaine moet."

Afstand

Wel kan er in noodsituaties worden afgeweken van de regels. "Als iemand echt aan het verdrinken is of als er reanimatie nodig is, dan kijk je wel naar de verhouding tussen het risico dat iemand corona heeft en de winst die er te behalen is bij zo'n actie. Dan redden we gewoon via de normale procedure. Maar bij simpele EHBO-gevallen kan het best zo zijn dat bijvoorbeeld een moeder een wond van een kind zelf schoonmaakt en wij de pleisters aanreiken. Zo houd je toch zoveel mogelijk afstand."