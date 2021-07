Bibliotheken leenden minder boeken uit met corona, maar wel meer e-books

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er vorig jaar 25 procent minder boeken uitgeleend. Wel is de uitleen van e-books met 40 procent toegenomen. "De bibliotheek leeft", zegt Meijerman. "Veel mensen vonden het verschrikkelijk dat we niet open waren met corona. Mensen komen hier om te werken, te lezen, om hulp in het formulierenspreekuur, echt van alles."

Afhaalservice

De Drachtster bibliotheek deed z'n best om mensen toch van boeken te voorzien. "Er was een afhaalservice: medewerkers zochten de boeken bijeen, dat was heel veel werk. Dus wij hadden het erg druk."