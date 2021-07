Weer minder ruimte voor kantoren in Fryslân

In 2018 was er in Fryslân nog 930.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Vorig jaar was dat nog 919.000 vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Die onderzoekt eens in de twee jaar hoeveel kantoorruimte er in ons land is.

Niet bijgebouwd

Een groot deel van de neergang in kantoorruimte was in Leeuwarden. Daar ging het van 536.000 vierkante meter naar 527.000. Volgens de NVM is er vorig jaar geen kantoorruimte bijgebouwd in onze provincie.

De neergang in kantoorruimte is niet van de afgelopen twee jaar. Sinds 2014 loopt het aantal vierkante meters dat in onze provincie uit kantoor bestaat terug.

Alleen minder in Drenthe en Zeeland

Alleen in Drenthe (620.500) en Zeeland (487.000) is er minder vierkante meter aan kantoorruimte dan in onze provincie. Verreweg de meeste kantoren staan in Noord- en Zuid-Holland, met ieder meer dan tien miljoen vierkante meter.