Politie doet onterecht melding van 'oplichter' in Lemmer

De KPN-medewerker was in zijn uniform aan het werk in Lemmer, omdat het bedrijf daar bezig is met het glasvezelnetwerk. Een inwoner, bij wie de man had aangebeld, vertrouwde het niet en belde de politie. Die plaatste daarna een waarschuwing op sociale media, inclusief signalement. Mensen moesten 112 bellen als hij aan zou bellen.

Bij KPN is geen navraag gedaan, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

KPN had inwoners op de hoogte gesteld

De waarschuwing van de politie was onterecht, want de man was dus wel gewoon aan het werk voor KPN. Bewoners hadden ook een brief gekregen met de boodschap dat KPN bezig is met de aanleg van glasvezel.

Het telecombedrijf is niet te spreken over de berichtgeving van de politie. "Vervelend dat dit is gebeurd is", zegt een woordvoerder. "Onze medewerkers kunnen zich legitimeren. Bovendien hebben we de bewoners op de hoogte gesteld dat we langs zouden komen. Kennelijk heeft de bewoner toch gedacht: dit klopt niet."

'Ongemakkelijke situatie'

De woordvoerder van KPN baalt ervan dat de huidskleur van de medewerker in het oorspronkelijke bericht van de politie wordt genoemd. KPN durft niet te zeggen of het daarmee te maken heeft dat de man uit Lemmer direct de politie belde, maar noemt het wel een ongemakkelijke situatie.

"KPN is heel erg van de diversiteit: hoe meer kleuren hoe beter. En dat vindt de politie volgens mij ook", zegt de woordvoerder.

Met de medewerker gaat het goed. Hij is weer aan het werk.

Politie: had anders gemoeten

Een woordvoerder van de politie erkent dat het anders had gemoeten. "We hadden het even af moeten stemmen. Het klonk wel als een heel serieuze melding, maar we hadden eerst contact moeten zoeken met KPN om uit te zoeken of er iemand van het bedrijf actief was."

De politie vindt ook dat de bewoner zelf eerst met KPN had moeten bellen, in plaats van direct contact te zoeken met de politie.