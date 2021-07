Politie doet onterecht melding van 'oplichter', KPN niet te spreken

De KPN-medewerker was in zijn uniform aan het werk in Lemmer om daar apparatuur te vervangen. Een inwoner vertrouwde het niet en belde de politie. Die plaatste daarna een waarschuwing op sociale media, inclusief signalement. Mensen moesten 112 bellen als hij aan zou bellen. Bij KPN is geen navraag gedaan, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

De waarschuwing van de politie was onterecht, want de man was dus wel gewoon aan het werk voor KPN. Bewoners hadden ook een brief gekregen met de boodschap dat KPN bezig is met de aanleg van glasvezel.

Het telecombedrijf is niet te spreken over de berichtgeving van de politie.