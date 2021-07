Kans op illegale feesten neemt toe, zegt boekingsbureau

Het demissionaire kabinet heeft maandag toegezegd dat ze willen kijken of dorpsfeesten een vergoeding of compensatie kunnen krijgen. De feesten vallen niet onder de garantieregeling die in het leven is geroepen voor evenementen.

"De ministers gaan bekijken hoe groot het probleem is en hoeveel schade er wordt geleden. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, want een braderie of een kermis kan wel doorgaan. Ze gaan uitzoeken of er maatwerk geleverd kan worden", zegt Hubert Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad, waar demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus hun toezeggingen hebben gedaan.