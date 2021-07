Erwin Zeinstra: "Wij zijn erg trots over hoe het is gegaan"

Met Zeinstra hebben we het over de mogelijke rode kaart voor Jorginho, over de sfeer op Wembley en over het mogelijke afscheid van Björn Kuipers.

Met Hessel Steegstra en Jan de Vries komen we terug op het voor hun succesvolle EK. "We hadden nooit gedacht dat we zover zouden komen", zegt De Vries. "Eén of twee groepswedstrijden en dat is het. Maar dat we de halve finale mochten doen, is geweldig."

Baalmomentjes

Toch waren er ook momenten waarvan ze achteraf baalden. Steegstra: "Ik had wel één momentje, ja. Bij een corner. Er ging een speler buiten het veld staan en ik vlagde, want dat mag niet. Maar mensen dachten dat ik voor buitenspel vlagde. Daar baalde ik van."

Jan de Vries had ook zo'n moment: "Ik had een VAR-ingreep. Dat is heel vervelend. Er stond een speler heel scherp wel of geen buitenspel. Dus met de wetenschap dat publiek goals wil zien en dat je bij twijfel moet laten doorgaan, vlagde ik niet. Dan ziet de VAR het wel, of niet? Ik heb de verkeerde beslissing genomen. Dat word je dan niet verweten, maar je baalt wel.