Twijfeltoeristen komen naar Fryslân: "We wilden geen stress"

Bij camping De Wâldsang in Bakkeveen ontvangen ze veel toeristen die normaalgesproken in het buitenland zitten, maar nu toch in eigen land blijven. "Wij horen inderdaad bij die bekende groep van twijfeltoeristen, ja", zegt René Anceaux, terwijl hij op een stoeltje voor zijn tent zit.

Geen stress of onzekerheid

Anceaux wilde eerst naar Denemarken of Spanje, maar door het coronavirus ging dat niet door. "Dat was eigenlijk verleden jaar al, maar toen werd het op het laatst geannuleerd. We kwamen toen last minute in Bakkeveen terecht en dat beviel ons zo goed, dus we zijn gebleven. Nu wilden we de stress voor zijn en hebben we in februari geboekt. Volgend jaar kijken we wel weer verder. We wilden nu geen stress."

Marijke Rost uit Kampen had hetzelfde idee. "Ik wilde graag naar het buitenland, maar het werd allemaal een beetje te onzeker." Haar man Bart vindt het wel prima om hier te blijven.