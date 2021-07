College Leeuwarden wil doorgaan met festivals in Groene Ster

Daarna heeft de organisatie nog wel gekeken naar andere locaties, maar nu het kabinet de coronamaatregelen aanscherpt, kan dat ook niet meer doorgaan.

"De festivals in de Groene Ster liggen juridisch zeer complex, waarbij we bij de rechter een aantal keren ongelijk hebben gekregen", zegt een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden. "Daar leren we van, maar het betekent soms wel dat we een deel van ons huiswerk moeten overdoen."

Bestemmingsplan veranderen

De gemeente werkt onder andere aan een herziening van het bestemmingsplan in de Groene Ster. "Daarmee beogen we het op een verantwoorde manier voor de inwoners makkelijker te maken om festivals in dat recreatiegebied te organiseren." De bedoeling is om de eerste versie van het bestemmingsplan komend najaar klaar te hebben.