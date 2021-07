Assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra feestelijk onthaald in Dronryp

Zeinstra gaf zondagavond op Wembley leiding aan de EK-finale tussen Italië en Engeland. Italië won die finale na strafschoppen.

In zijn carrière leidde Zeinstra 658 wedstrijden. Sinds 2010 assisteert hij Björn Kuipers. De EK-finale is het hoogtepunt in zijn carrière, zegt Zeinstra.

Mooier kan niet

"Hier droom je van. We hebben al wat finales gedaan, maar we zijn nu vijf weken weggeweest. En vooraf waren we een van de kanshebbers op de finale, maar er kan van alles gebeuren op zo'n toernooi. Maar uiteindelijk is het gelukt."

En het affiche van de finale was ook niet verkeerd: twee grote voetballanden op het heilige gras van Wembley. "Mooier kan niet."