Introductiefestival voor nieuwe studenten in Leeuwarden gaat niet door

Alle zesduizend kaarten voor het festival waren al verkocht. De mensen krijgen hun geld terug, laat de organisatie weten. De aangescherpte maatregelen van het kabinet gelden tot en met 13 augustus. Het festival is een paar dagen daarna, maar toch is in overleg met de gemeente besloten om dat af te gelasten.

Misschien later in het jaar

Er zijn meer onderdelen van het introductiefeest die worden aangepast. Ook bij andere activiteiten zijn minder mensen welkom, zodat de anderhalvemetermaatregel kan worden aangehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kennismaken met studentenverenigingen en de zogeheten City Walk.

Er wordt nog overlegd met de gemeente om te kijken wat er nog mogelijk is. Leeuwarden Student City onderzoekt of het ook mogelijk is om het LEIP!-festival later dit jaar te houden.