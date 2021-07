Koloniën binnenkort getoetst door Unesco: wel of geen Werelderfgoed

De Koloniën werden tweehonderd jaar geleden opgericht om mensen in armoede met een boerderijtje en wat vee een kans te geven op een nieuw leven.

Na jaren van werk en aanpassingen staat de aanvraag nu op de agenda van de Unesco-commissie die daar binnenkort over praat. Van tevoren is positief advies gegeven. "Niets is zeker, maar de kans is groot," zegt directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid. "Dat positieve advies geeft ons houvast."

Vierdeparten in Weststellingwerf

De organisatie achter de aanvraag van de Werelderfgoedstatus heeft vier koloniën op de lijst gezet. Drie in Drenthe, waarvan een gebied met de naam Vierdeparten in de Friese gemeente Weststellingwerf ligt, en een in België.

Bij het hele verhaal horen eigenlijk zeven koloniën. Drie in België zijn afgevallen omdat de indieners ze onvoldoende goed geconserveerd vonden. Bovendien is met vier de kans op de status veel groter.

Livestream op 25 juli

Het besluit valt op het congres dat van 15 juli tot en met eind juli digitaal wordt gehouden. Er staan vele aanvragen wereldwijd op de agenda. Om de benoeming extra feestelijk te maken, wil de Maatschappij van Weldadigheid een livestream uitzenden op 25 juli. De verwachting is dat het dan bekend wordt gemaakt.