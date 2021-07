Nog grote onzekerheid: hoe komt het met de IFKS?

Voor de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) zijn het onzekere tijden. Nu de besmettingscijfers oplopen is het zelfs maar de vraag of het zeilkampioenschap wel kan doorgaan. "In alle eerlijkheid: ik durf op dit moment niet in te schatten of het wel of niet door kan gaan," zegt voorzitter Sicko Heldoorn.