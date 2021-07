Dokterswacht zet nieuwe middelen tegen lange wachtrijen

"Mensen bellen ons ook in paniek", zegt triagist Truus van der Bij. "Dan hebben ze een huilend kind met wie iets mee aan de hand is en zijn ze even kwijt wat ze ermee aan moeten. Of ze zitten naast een ouder die het moeilijk heeft. Vaak helpt het om, als het niet levensbedreigend is, eerst even tot rust te komen."

"Gebruik je boerenverstand"

Dat zou het werk een stuk gemakkelijker maken, denkt ook triagist Akke Piersma. "Mensen moeten hun boerenverstand gebruiken."

Wat ook voorkomt, zegt Van der Bij, is dat mensen bellen, terwijl ze niet bij de patiënt aanwezig zijn. "Dan heeft de vader hun gebeld dat er iets aan de hand is en dan belt de zoon of dochter uit bijvoorbeeld Nijmegen ons op. Het is voor ons nuttig dat we de patiënt zelf ook horen. Dat helpt bij het maken van een goede afweging."

Chatten en videobellen

Om de druk te verminderen wordt hard gezocht naar oplossingen, zegt Lodewijk. "Landelijk werken we aan een aantal oplossingen, zoals chatten. Dan kun je snel mensen laagdrempelig helpen. Verder hebben wij hier geëxperimenteerd met videobellen. Dat heeft echt goed gewerkt en resultaten opgeleverd. Iedereen was enthousiast. Nu moeten we zien hoe we dat kunnen gaan inzetten. Één ding is zeker: we gaan het niet rustiger krijgen."

Alle adviezen die de triagisten van de dokterswacht geven, worden ingevoerd in een systeem. Een huisarts kijkt ze na en neemt waar nodig contact op met de patiënt.