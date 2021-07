Baanwielrenster Alyda Norbruis gekwalificeerd voor Paralympische Spelen

Norbruis is ontzettend blij met de kwalificatie. "Het is mijn allermoeilijkste, allerzwaarste, allerlangste en meest bevochten traject ooit in mijn topsportcarrière geweest," zo schrijft ze op sociale media. "Het heeft lang op zich laten wachten, maar ook voor mij is het nu eindelijk bekend en officieel."

In 2016 mocht Norbruis de Nederlandse vlag dragen op de sluitingsceremonie bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.