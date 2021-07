Mantgum heeft genoeg geld binnen om baggerdepot te veranderen in speeltuin

Het veld van het baggerdepot moet veranderd worden in een locatie waar Mantgumers recreëren en kunnen sporten. Onder tromgeroffel werd zaterdag het opgehaalde bedrag van 162.500 euro bekend gemaakt. De pot met geld is een goed begin, maar er moet nog meer binnengehaald worden om alle plannen uit te kunnen werken. In totaal is er 300.000 euro nodig.

"Het wordt hier een prachtig mooie speel- en recreatieplaats voor het dorp", zegt Jant van Dijk van dorpsbelang Mantgum. Er komt onder andere een natuurspeeltuin, een vissteiger, een wandelpad, fietscrossbanen, bijenvlinderlinten en bomen.

Het baggerdepot werd acht jaar geleden aangelegd, zodat het waterschap de grond die uit de sloten in de omgeving gehaald wordt, erin kwijt kan. Maar nu wordt het opgeruimd en gaat het van bagger naar beter, is het idee.