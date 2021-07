Na roerig coronajaar rijdt Dalstra Reizen weer op het buitenland: "We zetten door"

Als de bus maandagochtend vroeg de garage uitrijdt, is dat wel een moment voor Dalstra. "Daar ben je altijd voor aan het werk geweest, dat je de mensen een mooie reis kan aanbieden. Het is ook mooi om te zien, dat de chauffeur met een grote glimlach op zijn gezicht hier de dam af rijdt."

Maar gewoon is alles nog lang niet, de meeste bussen staan nog stil achter de garagedeur. Voordat alles weer is zoals het was, zijn we al snel jaren verder. "Ik verwacht niet dat alles dit jaar nog rijdt. We zouden het graag willen, mensen weer in dienst nemen, werkgelegenheid geven. De afgelopen tijd was pijnlijk maar we hebben het hoofd omhoog gehouden en zetten door.