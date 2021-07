Hilde-Anna de Vries van Greenpeace: "Toekomst landbouw staat op een keerpunt"

"De Rabobank zou ook zijn leningen in de intensieve veehouderij moeten afschrijven, want het is voor boeren vet lastig om groen te denken als ze rood staan", zegt De Vries. "Uiteindelijk zou dat kunnen betekenen dat wij als consument wat meer voor ons eten moeten betalen, maar we zullen met z'n allen daar de schouders eronder moeten zetten."

"Het nieuwe regeerakkoord, waar nu aan gewerkt wordt, zou wel eens het keerpunt kunnen zijn in hoe Nederland hiermee omgaat", zegt De Vries. "Stikstof en klimaat zijn best wel grote onderwerpen, maar ik heb wel het idee, dat nu het CDA daar een positie over ingenomen heeft, het taboe eraf is."