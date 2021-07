Van der Bos, Triemstra en Zijlstra winnen vrije formatiepartij in Bolsward

Het kaatspartuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra heeft zondag de hoofdklasse vrije formatiepartij in Bolsward gewonnen. In een spannende finale versloegen ze Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten in 5-5 en 6-0.