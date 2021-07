RIVM meldt 178 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uren

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 178 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Het zijn er 30 minder dan zaterdag, toen ging het om 208 besmettingen. Gemiddeld ging het afgelopen week om 100 besmettingen per dag. Door een achterstand in de administratie valt het cijfer vandaag lager uit dan het werkelijk is, zegt het RIVM.