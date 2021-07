Confrontatie bij Abe Lenstrastadion in Heerenveen

Op beelden op sociale media is te zien dat mannen op elkaar afrennen en dat er gevochten wordt. Volgens andere media zou het gaan om aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen. De politie kan dat niet bevestigen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij het treffen van de rivaliserende groepen. De confrontatie was zaterdag aan het eind van de middag. Wat de aanleiding was, is niet bekend. SC Heerenveen speelde niet in het stadion in Heerenveen, maar in Jubbega. Cambuur speelde zaterdag een thuiswedstrijd in Leeuwarden