Simmer yn Fryslân: volg alle activiteiten en sport bij Omrop Fryslân

Simmer yn Fryslân komt naar je toe!

Deze zomer gaat Omrop Fryslân weer op roadtrip naar al het moois van Fryslân. In het programma 'Simmer yn Fryslân' maken we een acht weken lange toer door de provincie. We strijken neer in verschillende dorpen en steden. Wat gebeurt daar in de zomer? En wat vinden mensen van hun eigen dorp of wijk?

Blog

Overdag is het programma te volgen via radio, met verschillende bijdragen in alle programma's. Online is het ook te volgen in een blog met bijdragen en foto's. Om 17.15 uur, en daarna in de herhaling, is Simmer in Fryslân met het dorp van de dag te zien op televisie.

Komen we ook in jouw dorp om de sfeer op te snuiven? Bekijk het hier!