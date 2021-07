Coronarisico Fryslân mogelijk naar 'zorgelijk'

Over heel Nederland gezien hoort Fryslân nog altijd bij de regio's met de minste besmettingen. Groningen zal waarschijnlijk naar 'zeer ernstig' gaan. Dat komt door het hoge aantal besmettingen in studentenstad Groningen. Ook Amsterdam komt in het hoogste risiconiveau.

Het grootste deel van Nederland zal naar 'ernstig' gaan, het één na hoogste risiconiveau. Er zijn vier niveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.