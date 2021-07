Friese beachvolleybaltalenten grijpen naast medaille op EK in Turkije

De Friezinnen begonnen de dag goed in de halve finale en namen een paar puntjes afstand, maar halverwege de eerste set ging het initiatief naar Bocharova en Gubina uit Rusland. Pietersma en Poiesz zijn daarna niet meer in de wedstrijd gekomen en met 16-21 en 15-21 moesten ze hun meerdere erkennen in de Russinnen.

De strijd om de derde plaats tegen het Deense koppel Bisgaard/Windeleff ging eerst gelijk op, maar daarna sloegen de Deensen toe. Ze pakten uiteindelijk de winst met 11-21 en daarmee ook de bronzen medaille.