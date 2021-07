Winst voor Sijbrandij, Scheepstra en de Groot in Mantgum

Het winnende partuur speelde een spannende halve finale tegen Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra. Op 5-5 en 6-4 werd de partij beslist. Het partuur van Jildou Sweering had minder moeite om de finale te bereiken: Aletta van Popta, Anne Monfils en Miranda Scheffer werden met 5-2 en 6-4 verslagen.

Het was voor Amarins de Groot de tweede krans in dit nog prille seizoen. Vorig weekend won ze in eigen dorp met haar afdelingspartuur de Jong Famme partij in Mantgum.