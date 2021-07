Fierljeppers scherp in Winsum, behalve de topklassers

Op de middelste schans ging het een stuk beter. Bij de jongens groeit Arend Veenstra uit Surhuizum uit tot een fenomeen. In alle wedstrijden tot nu toe springt hij nieuwe PR's. In Winsum sprong hij er zelfs drie op rij. Zijn persoonlijk record stond sinds woensdag in IJlst op 16.81 meter. In Winsum sprong Veenstra via 17.55 en 17.61 meter uiteindelijk naar een prachtige 18.27 meter.

Ook Riemer Dirk Krol uit Heeg scherpe zijn beste prestatie aan. Hij kwam bij de junioren tot een nieuw PR van 18.70 meter. Minne Smit werd daar tweede met 18.01 meter, het brons ging naar Wisse Broekstra (17.49).