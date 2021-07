Trainer Jansen tevreden over oefenduel SC Heerenveen: "Een mooie stap vooruit"

"Volgens mij hebben wij in de tweede helft Kortrijk wel aardig weggetikt", concludeert middenvelder Joey Veerman. "Dat resulteerde in twee goede goals. De 2-2 geven we uiteindelijk zelf weg."

Tijdens de oefenwedstrijd werden veel spelers gewisseld. Daardoor is het nog niet echt duidelijk op welk niveau de ploeg nu zit. "We zijn pas twee weken bezig. Ik denk dat dat ook helemaal niet aan de orde is. Voor twee weken leggen we aardig spel op de mat en dat hebben we vorig jaar niet gedaan. Daar ben ik wel tevreden over", zegt Veerman.

Naar een andere club?

Het is nog niet zeker of Veerman komend seizoen nog bij Heerenveen voetbalt. Hij wil graag de stap maken naar een andere club, bijvoorbeeld eentje in het buitenland. "Zolang ze mij hier houden en ik hier ben, doe ik natuurlijk gewoon mijn best en zal ik er alles aan doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en zo goed mogelijk te spelen. Alleen ik hoef het niet onder stoelen of banken te schuiven dat ik graag een transfer wil maken."

Veerman zou volgens de berichten naar Italië willen, naar Verona, maar zelf ontkent hij dat. "Dat heb ik helemaal niet gezegd. Italië en Spanje zijn wel de favoriete landen, maar ik heb altijd gezegd dat ik in de top van Nederland ook wel graag zou willen spelen. Dus dat zou ook prima kunnen."

Hij heeft zelf nog geen gesprek gehad met een club, maar Heerenveen wel, zegt Veerman. "Ik weet wel dat zij een bod hebben gedaan. Maar volgens mij accepteert Heerenveen het niet."