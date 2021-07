Skûtsje Woudsend wint voorwedstrijd en tankt vertrouwen voor SKS-kampioenschap

Meer wind bij tweede wedstrijd

In de middag waaide het harder, daardoor konden twee rondes gezeild worden op de driehoeksbaan die de organisatie erin had gelegd. Het skûtsje van Woudsend kwam nu op het thuiswater als eerste over de eindstreep. De tweede plaats was voor Grou, de derde plaats voor Joure.

Daarmee was de eindoverwinning voor Woudsend met 3,9 punten. Grou werd tweede met 7 punten en Leeuwarden maakte het podium compleet met 7,9 punten.

Kampioenschap SKS in aangepaste vorm

Vrijdag werd duidelijk dat het SKS Kampioenschap dit jaar in een aangepaste vorm plaats zal vinden. Er worden geen wedstrijden gezeild bij Grou en Langweer en er mag geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Het kampioenschap begint op 26 juli bij De Veenhoop. Omrop Fryslân zal uitgebreid verslag geven van de wedstrijden.