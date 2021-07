SC Cambuur behaalt ruime overwinning bij eerste oefenwedstrijd

Tien andere namen bij Cambuur

Na de rust bracht Cambuur tien nieuwe spelers in het veld. Alleen keeper Sonny Stevens mocht blijven staan. Er waren veel minder kansen dan in de eerste helft. Toch werd het in de 67ste minuut 4-0. Met een steekballetje bereikte Dylan Smit Alex Bangura en de man die in Sierra Leone werd geboren, zette de vierde goal voor de Leeuwarders op het scorebord.

Daarna kreeg Cambuur de smaak weer te pakken. Eerst belandde een schot van Stefan Deuling via een tegenstander in het doel en later was het Tom Boere die de ingevallen oud-keeper van SC Heerenveen, Trevor Doornbusch wist te passeren: 6-0. Gescoord werd er daarna niet meer en zo stapte Cambuur met een ruime overwinning van het veld.