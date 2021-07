Lange wachttijden en dagelijks duizend telefoontjes bij Dokterswacht Friesland

Mensen zijn ongeruster en bellen daardoor sneller met de huisarts, "Hier wordt bekeken of wij de patiënt moeten zien op de posten in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Heerenveen of Drachten. Of is advies voldoende en kan het wachten tot maandag?", legt Talsma uit. De Dokterswacht is vooral bedoeld voor de gevallen die niet kunnen wachten.

De wachttijden aan de telefoon lopen vaak snel op tot een uur. Triagist Truus van de Bij krijgt al die telefoontjes van ongeruste mensen binnen. Zij moet de selectie maken welke mensen wel en welke niet naar de huisarts mogen en dat is door de drukte een stuk lastiger geworden.