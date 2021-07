Motortreffen bij verpleeghuis in Beetsterzwaag voor bewoner Willem Hof

"Met corona was het lastig om bezoek te krijgen, dan kon er maar één komen. Willem had daar echt last van", vertelt Zeilstra. Hij moet niet vereenzamen en daarom is dit nu zo mooi. Dan weten die mannen waar hij zit en dat ze best een keer langs kunnen komen. De drempel is niet zo hoog."

Emotioneel weerzien

Het werd soms emotioneel. Voor Willem zelf, maar ook voor de gasten. Het wordt Sjaak Nijboer, zijn oud-buurman, even teveel als hij vertelt hoe belangrijk dit voor Willem is. "Ja, dit doet mij wel wat. Al die mensen die hier voor hem komen. Zo'n lieve man. Dat was zijn leven, dag in, dag uit."