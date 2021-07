Oefenduel SC Heerenveen tegen KV Kortrijk eindigt in een gelijkspel

KV Kortrijk kwam al in de vierde minuut op voorsprong. Doelman Xavier Mous was kansloos nadat een schot van Chevalier van richting veranderd werd: 1-0. De Belgen creëerden nog enkele kansen, maar die gingen allemaal niet in het doel van Heerenveen. Aan Friese zijde werden de kansen in de eerste helft niet verzilverd. Zo ging in de 14e minuut een vrije trap naast het doel van Kortrijk.

Twee goals van Halilovic

Dat veranderde snel in de tweede helft. In de 50e minuut schoot Halilovic de bal hard via de paal in het doel van Kortrijk. Tien minuten later kwam Heerenveen op een 2-1 voorsprong, wederom door Halilovic.

Daarna sloeg de vermoeidheid toe bij beide clubs, mede door het benauwde weer. Er werd aan beide kanten massaal gewisseld, hetgeen voor Kortrijk positief uitpakte. Gueye zette de Belgen in de 79e minuut op gelijke hoogte met een harde kopbal: 2-2. Daarna slaagden beide clubs er niet meer in om nog wat aan de stand te veranderen.