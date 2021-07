Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 1): Perspectief

Podcast

FryslânDOK brengt bij de Beklimmers-serie een podcast uit waarin de betrokken wetenschappers uitgebreid worden geïnterviewd. Die 'Verhalen van het vlakke land' worden gemaakt door Bart Kingma en Karen Bies. In deel 1 'Perspectief' is dat filosoof Hans Peter Benschop. Hij denkt dat er een groot misverstand is tussen plattelanders aan de ene kant en wetenschappers en bestuurders aan de andere kant. Als die laatsten zich anders naar het platteland toe zouden opstellen, is dat veel vruchtbaarder, zegt Benschop.