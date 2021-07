Buma: Druk op huisartsen en GGD rechtvaardigt nieuwe coronamaatregelen

Voor de nachthoreca is het extra sneu, vindt Buma. Ze zijn vanaf het begin dicht geweest en pas weer open. Maar voor clubs is anderhalve meter afstand houden en blijven zitten geen optie, want het zijn dansgelegenheden.

Topdrukte bij huisartsen en GGD

De druk ligt nu vooral bij de huisartsen, want daar gaan mensen heen als ze besmet zijn. Verder hebben de GGD'en het erg druk met toegangstesten en het nabellen van mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon. Zij moeten zich kunnen concentreren op vaccineren, aldus Buma.

Geen regionale maatregelen, corona is overal

Buma ziet geen heil in regionale maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Je moet het niet onderschatten, zegt hij. In Fryslân komen ook jongeren bij elkaar. Niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen. En in Fryslân gaan ook jongeren op vakantie met het gevaar op corona-uitbraken, zegt Buma met een verwijzing naar de recente uitbraak in een surfkamp op Ameland.