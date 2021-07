Kabinet wil spoorwegwet aanpassen voor onbeveiligde spoorwegovergangen

Er is veel te doen om spoorwegovergangen zonder toezicht, omdat er in juni twee mensen om het leven kwamen bij zo'n overgang in Boazum. De overgang wordt niet beveiligd door spoorbomen, lichten of geluid.

Conflict voorkomen

Spoorbeheerder ProRail pakt al jaren gevaarlijke punten aan. Maar dat kan op dit moment alleen als de gemeente dat besluit of als er overeenstemming is met de grondeigenaren. Vaak kost dat een hoop tijd en soms komt een kwestie in een juridische conflict terecht.

Gemeenten meebetalen

In 2018 adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid al om de spoorwegwet aan te passen. Daarmee komt de beslissingsbevoegdheid dus bij het kabinet te liggen. Bovendien kan er dan ook bepaald worden dat een gemeente mee moet betalen aan het veilig maken of het opheffen van zo'n overgang. Het gaat volgens Van Veldhoven om een 'laatste redmiddel'. De ministerraad is akkoord met het aanpassen van de wet. De ministerraad hoopt dat op 1 januari 2022 de wet ingaat.