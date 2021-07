Welcome to the Village definitief van de baan: fysiek festival onmogelijk

Het festival was aanvankelijk van plan om volgende week te beginnen in recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden, maar door fouten in de vergunning en het ingrijpen van stichting Groene Ster Duurzaam gaat het evenement niet door. De rechter trok de vergunning van het evenement in.

"We hadden een waanzinnig alternatief, we hoefden het alleen nog in te kleuren," zo is te leven op de Facebookpagina van het festival.

Geen alternatieven mogelijk

De organisatie laat in de verklaring weten: "Samen met Neushoorn, De Harmonie en De Markies waren we druk bezig om een festivalterrein van het Harmoniekwartier te maken, met optredens in Neushoorn en De Harmonie, een gigaterras voor De Markies, daaromheen een coronaproof bubbel. Maar op anderhalve meter én met maximaal tweederde van de capaciteit kunnen we inhoudelijk geen alternatieve vorm van WTTV (of Welcome to The City, zoals we deze variant al hadden gedoopt) aanbieden."