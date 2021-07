Oplichter uit Sneek moet de gevangenis in en behandeld worden

Via Instagram haalde hij ook mensen over om te investeren in zijn 'crypto mining machine'. Zij moesten dan wel hun bankpas en pincode aan hem geven. Dat leverde de veroordeelde tienduizenden euro's op.

Volgens deskundigen is de man minder toerekeningsvatbaar vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Naast de gevangenisstraf moet hij zich ook laten behandelen. In 2019 werd hij al eens veroordeeld voor een overval op een restaurant in Heerenveen.