Nog vier broedende paren grauwe kiekendieven

Vrijdag is een kooi geplaatst rondom de laatste onbeschermde broedplaats van de grauwe kiekendief. De kooi moet vooral vossen en steenmarters tegenhouden. De vogels kunnen er nog wel in en uit vliegen. Predatie is niet alleen een probleem voor weidevogels, maar ook voor sommige roofdieren.

"Het lijkt redelijk"

Er zijn dit jaar niet veel muizen: de favoriete prooi van de vogels. Dat er nog zoveel eieren uitgebroed zijn, is dan ook bijzonder. Ook Rudy Fopma van het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum voor Akkervogels is positief: "Het lijkt allemaal nog wel redelijk."

Maar het blijft natuurlijk afwachten of ze de jongen nog een beetje groot kunnen brengen. En dat lijkt nu wel goed. De eerste drie weken oude jongen zijn vrijdag geringd. In de meeste nesten zitten drie jongen en in het laatste beschermde nest twee.

Groningen

Wat mogelijk helpt, is het buitendijkse natuurgebied, waar ook kleine vogels rondvliegen die als alternatieve prooi kunnen dienen. Met name de gele kwikstaart is een soort die gegeten wordt. De laatste jaren broeden er meestal zo'n vijf paren van de grauwe kiekendief in Fryslân, meestal op akkers.

De vogelsoort dreigde eerder uit te sterven. Met name door maatregelen in Groningen is dat voorkomen. Daardoor is de grauwe kiekendief teruggekomen in Fryslân, waar een vaste groep natuurbeschermers de vogels helpt.