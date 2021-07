Miljoenen naar 'Aanvalsplan Grutto': startgebieden nog niet bekend

Minister Carola Schouten is van plan om tussen 2023 en 2027 in samenwerking met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Winsemius wijst op het belang van een goede financiering voor de boeren. Het plan valt of staat met hun deelneming, stelt hij.

Overleg met de provincies

Schouten heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de gesprekken met de provincies om tot afspraken te komen. Ze schrijft over de bijdrage: "Hierover ga ik in overleg met provincies en onderzoek ik de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma's. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal ik in overleg met provincies onze ambitie bijstellen."

Gebieden nog niet bekend

Voor de korte termijn is er tien miljoen euro beschikbaar om in een aantal gebieden te starten. Welke gebieden dit zijn, moet in overleg met de provincies en de landbouw besloten worden.