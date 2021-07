Kabinet trapt op de rem: lees hier de nieuwe maatregelen voor de horeca en evenementen

door de Deltavariant verspreidt het virus zich sneller dan eerst. Volgens Rutte komt het stijgende aantal besmettingen vooral door feestjes bij mensen thuis en bezoekjes aan cafés, discotheken en clubs. "Met een toegangstest, herstelbewijs of vaccinatiebewijs kon het samen dansen weer. Maar de cijfers zijn duidelijk, het heeft toch geleid tot grote uitbraken van besmettingen."

Horeca

daarom gelden vanaf 10 juli 6.00 uur tot zaterdag 14 augustus 0.00 uur weer nieuwe regels voor de horeca:

1,5 meter afstand en een vaste zitplaats worden weer de norm, zowel binnen als buiten

Het 'testen voor toegang' systeem wordt voorlopig losgelaten

Tussen 00.00 en 06.00 uur moet de horeca dicht blijven

Entertainment is niet toegestaan: dus liveoptredens of voetbalschermen mogen niet

Evenementen en culturele sector

Voor evenementen en de culturele sector gelden ook weer nieuwe maatregelen:

Meerdaagse evenementen (met overnachtingen, zoals een festival) zijn niet toegestaan tot 14 augustus

Voor eendaagse evenementen (zoals een voorstelling) geldt dat er weer 1,5 meter afstand gehouden moet worden

Het 'testen voor toegang'-systeem mag hier nog wel, dan mag ook de 1,5 meter afstand los worden gelaten

Iedereen moet een vaste zitplaats hebben

Verder heeft demissionair premier Rutte bekend gemaakt dat de toegangstesten nog maar 24 uur geldig zijn in plaats van 40 uur. Hij roept verder mensen op om feestjes thuis 'klein en beheersbaar' te houden.

14 augustus opnieuw bekijken

Rutte zegt verder: "Op 14 augustus nemen we de stand van zaken opnieuw in ogenschouw, dan zullen we bepalen wat er weer mogelijk is." Ook geeft hij aan begrip te hebben voor de teleurstelling bij de sectoren die door de maatregelen getroffen worden. "Maar als we niets doen, loopt het tempo op. We zien nu al een verzevenvoudiging van besmettingen."

De mogelijkheid dat Nederland door de nieuwe maatregelen op 'rood' komt te staan en dat Nederland niet meer welkom zou zijn in andere landen, noemde Rutte niet leidend voor het besluit. Volgens hem was het eerder een 'bijkomend effect'.