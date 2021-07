Romke de Jong na honderd dagen als Kamerlid: "Zin om door te gaan"

De nieuwe baan is heel wat anders dan het runnen van een ijsfabriek, wat hij eerder deed. "Maar ik heb wel zin om door te gaan."

Om jezelf denken

De Jong heeft gemerkt dat hij er goed om moet denken om zichzelf niet een slag in de rondte te werken. "Ik denk er goed om. Je moet goed je agenda beheren, goed in de gaten houden waar je het verschil wil en kan maken en af en toe ook nee durven zeggen. Want er komen een hoop stukken en uitnodigingen binnen. Als je er niet om denkt, kun je echt elke dag tot diep in de nacht doorwerken."

Formatie

De afgelopen tijd ging er ook een hoop energie naar de kabinetsformatie. "De nieuwe Kamerleden worden in een korte tijd ingewerkt in de programma's en onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Die onderwerpen komen ook aan de orde aan de formatietafel. Ook al zit je er zelf niet bij, je moet wel input leveren en kijken naar de mogelijkheden voor het nieuwe kabinet. Daar zet ik mij hard voor in."