Weer strengere coronamaatregelen voor de horeca: "Een zware dag"

Johnny de Vries, eigenaar van de Paradisobar in Kollum vindt het een zware dag: "Wij zijn sinds 15 maart afgelopen jaar dicht. Bijna anderhalf jaar. We hadden eigenlijk gehoopt dat we in juli, augustus weer los konden."

Jongeren net een kudde koeien

Volgens Melle Bakker, van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Fryslân, zal een sluitingstijd om middernacht niet veel helpen, omdat er dan wel op andere plaatsen afgesproken wordt. De jongeren zouden momenteel net een kudde koeien zijn die het weiland weer in mogen: "Ze worden losgelaten, ze springen het weiland in en dansen, vieren feest en zijn blij."

Bakker neemt het de jongeren niet kwalijk, maar hij hoopt wel dat ze hun gezonde verstand gebruiken. Hij noemt bijvoorbeeld het gebruik maken van Testen voor Toegang en de reguliere testen bij de GGD: "De jongeren redeneren van: ik word er niet ziek van, maar wat ze vergeten is dat er gevaar op long-covid is."

Zorgen over jongeren

Volgens Linda Hasz van GGD Fryslân zijn de jongeren inderdaad de groep waar de meeste besmettingen vandaan komen: "Dat is ook de groep waar wij ons zorgen over maken. Het is een groep die snel besmet raakt, het snel overbrengt en lang klachten kan houden. Dat is wel onze zorg."

Aan Testen voor Toegang doet Paradiso niet mee. De Vries: "Dat zie ik niet zitten. Er zijn nog niet veel mensen tussen de 20 en 30 jaar gevaccineerd. Dan zouden ze naar alle gedachten wel een keer doen, maar dan heb je nog geen continuïteit." De Vries zegt de dansvloer pas te openen als de anderhalve meter geschrapt wordt.