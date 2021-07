Jacht op reeën weer toegestaan op Ameland: 14 aanrijdingen in halfjaar

Op Ameland zijn zo'n 300 reeën. Alleen al in de eerste helft van dit jaar waren er 14 keer aanrijdingen in het verkeer, terwijl het maar 10 per jaar mogen zijn.

34 toegestaan

Er mogen nu 34 reeën worden geschoten. "Vroeger kregen we op jaarbasis 52 toegewezen. Nu hebben we eerst 34. We moeten nog maar zien of we dat halen. Daarna kunnen we nog wel zien of het opgerekt moet worden," zegt Oud. Hij vindt vooral dat er een gezonde populatie moet zijn en niet teveel aanrijdingen.

Op dit moment zijn er al acht reeën afgeschoten. "We proberen de zwakken eruit te schieten en we schieten vanwege de jongen op dit moment alleen op bokken."