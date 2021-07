Eerste Groninger windmolen in Fryslân geplaatst

De familie wilde al langer een windmolen op hun erf, omdat hun dak niet geschikt is voor zonnepanelen. In Fryslân was het lang niet mogelijk om zo'n zogenaamde Groningen windmolen neer te zetten, omdat de provincie zulke nieuwe, alleenstaande windmolens niet toestond. Het beleid was om alleen windenergie op te wekken bij de Afsluitdijk en op het IJsselmeer. In Groningen zijn al meer van deze molens geplaatst, dat mag nu dus ook in Fryslân.

Zelf stroom opwekken

De molen is vrijdag officieel geopend en aangezet. Hij heeft een hoogte van 21 meter en kan jaarlijks zo'n 44.000 kWh aan windenergie opleveren. Dat betekent dat de familie voor een groot deel zelfvoorzienend kan worden. De molen zou door zijn kleur opgaan in de omgeving. De verwachting is nu dat meer boeren zo'n molen op hun land willen hebben.