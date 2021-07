SKS-voorzitter: "We kozen voor concessies om toch te kunnen zeilen"

Langweer en Grou betreuren het besluit, maar snappen het wel, zegt Nagelhout. "Ze willen graag meewerken om hun wedstrijden op een andere manier te zeilen. Dus op een andere plaats. De Langweerder commissie kan dus op een ander water de wedstrijd organiseren. Dan hebben we wel een volledige competitie."

Lemmer en Stavoren

Bij Lemmer en Stavoren worden er op andere plekken gezeild. "We zeilen in Lemmer niet in de baai, maar erbuiten. We zoeken bij Stavoren de noordkant op. Dat doen we natuurlijk zodat de mensen het niet goed kunnen zien. Daarom is het mooi dat Omrop Fryslân het plan heeft om het skûtsjesilen mooi in beeld te brengen. De liefhebber krijgt dus echt wel wat te zien."