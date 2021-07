Twee aanhoudingen in Heerenveen voor cybercrime: 20.000 euro buitgemaakt

Een verdachte in de zaak had contact met iemand die handelde in lijsten met persoonsgegevens. Onderzoek van het cybercrimeteam bracht de politie op het spoor van de twee verdachten uit Heerenveen

Bij hen thuis vond de politie duizenden euro's aan contant geld, gegevensdragers en ook zeven waardevolle leguanen. Die zijn naar een opvang gegaan. Het is nog niet duidelijk of de verdachten die legaal in handen hadden.