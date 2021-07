De besmettingen lopen op: ons eigen schuld of menselijke natuur?

Van Steijn vraagt zich af of de verantwoordelijkheid eigenlijk wel bij de jongeren ligt. "Ik vind het de vraag of dat hun verantwoordelijkheid is, in ons land hadden bijna alle volwassenen nu gevaccineerd kunnen zijn, vooral kwetsbare mensen. Er is dus een groep mensen die ervoor kiest om niet gevaccineerd te worden. Om die groep te beschermen moet je daarom tegen jongeren zeggen dat ze niet gewoon mogen leven. Dat is vanuit de psychologie echt onzinnig."

Strenger beleid kan op verzet rekenen

Ze denkt niet dat het er binnenkort van komt, maar volgens Van Steijn zouden we niet zomaar terug kunnen naar een lockdownsituatie, dat zou een groot effect hebben: "Verwarring, verzet en boosheid, dat heeft echt negatieve gevolgen."

Van Steijn benadrukt dat de gevolgen niet voor iedereen hetzelfde zijn. "Er is een groep die de instructies gewoon opvolgt, die vindt het prima. Maar er is dus ook een groep die in verzet komt en wantrouwen krijgt tegen de overheid en het volslagen belachelijk vindt."

Nieuwe maatregelen horeca

Door de toenemende besmettingen sloten sommige horecagelegenheden en clubs uit voorzorg hun deuren al, mogelijk worden vrijdag op de persconferentie maatregelen bekend gemaakt waardoor alle horecazaken dicht moeten. "Ik denk dat de ondernemers zich er wel aan houden, anders kunnen ze forse boetes krijgen. Als de deur dicht is, kunnen mensen niet naar binnen, dan krijg je huisfeesten, ook in de parken, mensen gaan echt wel hun wegen vinden."